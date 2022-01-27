Зарплатня Шевченка у збірній Польщі: з'явилася нова інформація

Андрій Шевченко / Фото: genoacfc.it
Андрій Шевченко, який дав згоду очолити збірну Польщі, веде переговори з Дженоа про розірвання контракту.
Нагадаємо, попри відставку з італійського клубу, він залишається там на контракті.
Як повідомляє Sport.pl, переговори дуже складні. Спочатку Шева запропонував керівництву італійського клубу виплатити йому всю зарплату, яку мав би отримати до літа 2024-го (це понад 6 млн євро), але йому відмовили.
Якщо Шевченко отримає бодай половину суми від Дженоа, то погодиться на нижчу зарплатню у збірній Польщі. Наприклад, не 2,5 млн євро на рік, а 2 млн.
Як повідомлялося раніше, оплатити послуги Шеви допоможе польський уряд, при цьому українець стане найвисокооплачуванішим наставником в історії збірної Польщі.
24 березня збірна Польщі у Москві зіграє стиковий матч плей-оф за вихід на ЧС-2022 проти Росії. Якщо поляки переможуть, то 29 березня за потрапляння на мундіаль зустрінуться із найкращим у протистоянні Швеція – Чехія.
При цьому у керівництві Польської футбольної спілки обіцяють не звільняти Шевченка, навіть якщо він не виведе польську збірну на ЧС.