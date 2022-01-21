Заразився від кота. Шведський лижник захворів перед Олімпіадою-2022

Калле і його кіт. Фото sverigesradio.se

Призер чемпіонатів світу з лижних перегонів Калле Гальварсон повідомив про свою хворобу. Він застудився.

Перед поїздкою на Олімпійські ігри до Пекіна Калле вжив усіх запобіжних заходів. Він ізолювався вдома. Але це не допомогло.

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"Напевно, один із котів був хворий, бо я теж захворів. Хоч і ізолювався. Це сумно. Ти робиш усе, що в твоїх силах, але все одно підхоплюєш застуду. Тяжко", – цитує Гальварссона Sveriges Radio .

Через застуду спортсмен змушений був пропустити шість днів тренувань.

Раніше ми писали, що через мороз і коронавірус організатори планують відкрити Ігри-2022 лише за 100 хвилин. Головним режисером шоу, яке пройде 4 лютого, став Чжан Імоу, який знімав "Будинок літаючих кинджалів" на Прикарпатті.

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