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Заразился от кота. Шведский лыжник заболел перед Олимпиадой-2022

Любомир Луканюк
21 января, 10:27
Калле Хальварссон изолировался перед поездкой в Пекин, но все равно ушел на больничный. А все из-за домашних животных

Калле и его кот. Фото sverigesradio.se

Призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Калле Хальварссон сообщил о своей болезни. Он простудился.

Перед поездкой на Олимпийские игры в Пекин Калле предпринял все меры предосторожности. Он изолировался дома. Но это не помогло.

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"Наверное, один из котов был болен, потому что я тоже заболел. Хоть и изолировался.

Это уныло. Ты делаешь все, что в твоих силах, но все равно подхватываешь простуду. Тяжело", – цитирует Хальварссон Sveriges Radio.

И-за простуды спортсмен вынужден был пропустить шесть дней тренировок.

Ранее мы писали, что из-за мороза и коронавируса организаторы планируют открыть Игры-2022 всего за 100 минут. Главным режиссером шоу, которое пройдет 4 февраля, стал Чжан Имоу, который снимал "Дом летающих кинжалов" на Прикарпатье.

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