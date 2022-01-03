Заразили одна одну: українські біатлоністки підчепили однаковий вірус

Ірина Петренко та Анастасія Меркушина перехворіли напередодні важливих стартів сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

26-річна біатлоністка на початку грудня змушена була залишити розташування збірної України та продовжити відновлення у Буковелі.

Наскільки важко проходило захворювання, Меркушина розповіла в інтерв'ю XSport.

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"Після контрольних стартів я відпрацювала ще один підготовчий цикл, після чого почалися проблеми зі здоров'ям. Стан був болючим... навіть важко його описати. Декілька тренувань довелося пропустити, після чого мені стало легше. Потім, коли вийшла бігти індивідуальну гонку в Естерсунді, проблеми знову виявилися. Я просто не могла нормально дихати і була відверто шокована цим. Спочатку думала, що може просто такий день або мороз вплинув.

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

За рекомендацією лікарів протягом кількох днів я не виходила надвір, відпочивала. Здавалося, що до естафети підійшла в нормальному стані, але під час гонки знову проявилися ті ж симптоми. Лікар у Києві сказав, що у мене отит, ларингіт, бронхоспазм, а я цього не відчувала. У житті я цього не відчувала, у мене нічого не боліло, але при цьому все було запалене. Вже потім спілкувалася з іншими дівчатами і вони мали такі ж симптоми. На жаль, я підхопила вірус.

Анастасія Меркушина

Наразі повідомили, що у Іри Петренко той самий вірус, і вона також має проходити лікування. Виходить, заразили одна одну? Швидше за все. Спілкування всередині колективу дається взнаки, постійно з дівчатами перетинаємося, тому так і сталося. У когось краще імунітет, у когось він підірваний", – сказала Меркушина.

Ірина Варвинець / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, в Естерсунді Меркушина взяла участь у двох стартах: фінішувала 71-ою в індивідуальних перегонах, а також була 18-й на першому етапі естафети.

Після перших гонок на Кубку світу, щось незрозуміле творилося з Анастасією Меркушиною – її трусило, вона не могла дихати.

Анастасія Меркушина / Фото: Twitter

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Також ми повідомляли, що Анастасія Меркушина та Ірина Петренко не допоможуть збірній України на п'ятому етапі Кубка світу в Оберхофі.

Зазначимо, що п'ятий етап Кубка світу з біатлону пройде з 6 до 9 січня в Оберхофі.

Програма 5-го етапу Оберхоф, Німеччина.