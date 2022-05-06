Запустив м'яч у голову дівчинці. Дика витівка тренера Ярмоленка (відео)

Девід Мойєс - тренер Вест Гема / Фото: Reuters

Англійський Вест Гем програв Айнтрахту в півфінальному матчі Ліги Європи з рахунком 0:1 і вилетів із другого за значимістю єврокубку.

На 79-й хвилині поєдинку наставник "молотобійців" відзначився негідним вчинком.

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Шотландець не впорався з емоціями і щосили вдарив м'ячем у дівчину, яка подавала м'яч. Після удару Мойєса м'яч просвистів зовсім поряд із головою дівчини.

Арбітр зустрічі показав 59-річному фахівцю червону картку.

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Поєдинок завершився мінімальною перемогою Айнтрахту. У фіналі Ліги Європи суперником німців стане Глазго Рейнджерс.

Також ми повідомляли, що у фіналі першого розіграшу Ліги Конференцій зустрінуться Рома та Фейєноорд. Для наставника "вовків" Жозе Моуріньо це буде п'ятий фінал у єврокар'єрі.