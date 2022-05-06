5 травня 22:00
Рейнджерс 3
Лейпциг 1
5 травня 22:00
Айнтрахт 1
Вест Хем 0
5 травня 22:00
Рома 1
Лестер 0
5 травня 22:00
Марсель 0
Феєнорд 0
7 травня 21:45
Ліверпуль --
Тоттенгем --
8 травня 18:30
Манчестер Сіті --
Ньюкасл --
10 травня 22:00
Астон Вілла --
Ліверпуль --
11 травня 22:15
Вулверхемптон --
Манчестер Сіті --
12 травня 21:45
Тоттенгем --
Арсенал --
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Запустив м'яч у голову дівчинці. Дика витівка тренера Ярмоленка (відео)

Сергій Шаховець
6 травня, 12:37
Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс дуже засмутився через невдалий поєдинок своєї команди в Лізі Європи

Девід Мойєс - тренер Вест Гема / Фото: Reuters

Англійський Вест Гем програв Айнтрахту в півфінальному матчі Ліги Європи з рахунком 0:1 і вилетів із другого за значимістю єврокубку.

На 79-й хвилині поєдинку наставник "молотобійців" відзначився негідним вчинком.

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Шотландець не впорався з емоціями і щосили вдарив м'ячем у дівчину, яка подавала м'яч. Після удару Мойєса м'яч просвистів зовсім поряд із головою дівчини.

Арбітр зустрічі показав 59-річному фахівцю червону картку.

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Поєдинок завершився мінімальною перемогою Айнтрахту. У фіналі Ліги Європи суперником німців стане Глазго Рейнджерс.

Також ми повідомляли, що у фіналі першого розіграшу Ліги Конференцій зустрінуться Рома та Фейєноорд. Для наставника "вовків" Жозе Моуріньо це буде п'ятий фінал у єврокар'єрі.