Запустил мяч в голову девочке. Дикая выходка тренера Ярмоленко (видео)

Дэвид Мойес - тренер Вест Хэма / Фото: Reuters

Английский Вест Хэм проиграл Айнтрахту в полуфинальном матче Лиги Европы со счетом 0:1 и вылетел из второго по значимости еврокубка.

На 79-й минуте поединка наставник "молотобойцев" отличился недостойным поступком.

Реклама

Шотландец не справился с эмоциями и со всей силы ударил мячом в девушку, которая подавала мяч. После удара Мойеса мяч просвистел совсем рядом с головой девушки.

Арбитр встречи показал 59-летнему специалисту красную карточку.

Реклама

Поединок завершился минимальной победой Айнтрахта. В финале Лиги Европы соперником немцев станет Глазго Рейнджерс.

Также мы сообщали, что в финале первого розыгрыша Лиги Конференций встретятся Рома и Фейеноорд. Для наставника "волков" Жозе Моуриньо это будет пятый финал в еврокарьере.