Заборону на канабіс скасують. Все заради екстравагантної американської бігунки

Ша'Каррі Річардсон / Фото: Getty Images

Представники Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) повідомили, що організація розгляне можливість виключення канабісу зі списку заборонених речовин, повідомляє Eurosport. Розмови про можливість зняття заборони почалися після відомого випадку з американською бігункою Ша'Каррі Річардсон.

Читайте також: Повторила долю Верняєва: гімнастку-красуню позбавили п'яти медалей через допінг

Американська бігунка була головною надією збірної США на золоту медаль у бігу на 100 метрів на Олімпіаді-2020 у Токіо. Але в підсумку вона пропустила Ігри після позитивного результату тесту на канабіс, який вона здала напередодні Ігор.

21-річна спортсменка була дискваліфікована на 30 днів після перемоги на 100-метровій дистанції на змаганнях у США в червні цього року.

Річардсон відкрито зізналася у вживанні забороненої речовини, пояснивши свій вчинок тим, що вона прийняла наркотик, щоб впоратися зі смертю своєї біологічної матері.

"Я хочу взяти на себе відповідальність за свої дії, я знаю, що я зробила і чого не повинна була робити. Все, що я роблю, відбувається природно. До імені Ша'Каррі Річардсон ніколи не буде прив'язаний стероїд. Це була марихуана. Не судіть мене, тому що я людина", – заявила тоді американська бігунка.

Тепер комітет WADA підтвердив, що наукове дослідження впливу канабісу відбудеться в наступному році, а поки він залишиться у списку заборонених речовин.



Раніше вже зазначалося, що Всесвітнє антидопінгове агентство бажає скоротити витрати на боротьбу з препаратом, який виявляється дуже часто і при цьому не покращує силу або витривалість спортсменів.