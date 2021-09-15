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Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Запрет на каннабис отменят. Все ради экстравагантной американской бегуньи

Сергей Шаховец
15 сентября, 16:58
После инцидента с Ша'Карри Ричардсон, употреблявшей каннабис и пропустившей через это Олимпиаду-2020, WADA планирует пересмотреть свое отношение к запрещенному веществу

Ша'Карри Ричардсон / Фото: Getty Images

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что организация рассмотрит возможность исключения каннабиса из списка запрещенных веществ, сообщает Eurosport. Разговоры о возможности снятия запрета начались после известного случая с американской бегуньей Ша'Карри Ричардсон.

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Американская бегунья была главной надеждой сборной США на золотую медаль в беге на 100 метров на Олимпиаде-2020 в Токио. Но в итоге она пропустила Игры после положительного результата теста на каннабис, который она здала накануне Игр.

21-летняя спортсменка была дисквалифицирована на 30 дней после победы на 100-метровой дистанции на соревнованиях в США в июне этого года.

Ричардсон открыто призналась в употреблении запрещенного вещества, объяснив свой поступок тем, что она приняла наркотик, чтобы справиться со смертью своей биологической матери.

"Я хочу взять на себя ответственность за свои действия, я знаю, что я сделала и чего не должна была делать.

Все, что я делаю, происходит естественно. К имени Ша'Карри Ричардсон никогда не будет привязан стероид. Это была марихуана. Не суди меня, потому что я человек", – заявила тогда американская бегунья.

Теперь комитет WADA подтвердил, что научное исследование влияния каннабиса состоится в следующем году, а пока он останется в списке запрещенных веществ.

Ранее уже отмечалось, что Всемирное антидопинговое агентство желает сократить затраты на борьбу с препаратом, который обнаруживается очень часто и при этом не улучшает силу или выносливость спортсменов.

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