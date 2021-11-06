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Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
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"Запорожець" випередив "Мерседес": Максимов пояснив сенсаційну перемогу над Динамо анекдотом

Павло Василенко
6 листопада, 21:08
У центральному матчі 14-го туру на чемпіонаті чемпіонату України полтавська Ворскла на виїзді сенсаційно обіграла київське Динамо

Юрій Максимов / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Поєдинок пройшов у Києві на НСК Олімпійський та завершився перемогою полтавської команди з рахунком 2:1.

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов знайшов пояснення успіху своїх підопічних.

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"Зрозуміло, що Динамо було втомлене після Барселони, зокрема й у моральному плані. Віддали усі сили. Десь не пощастило і вони не виграли. Сьогодні був наш день. Пощастило.

Знаєте, є така історія: як обіграти "Динамо"? Стартують "Запорожець" та "Мерседес", що пішов уперед. Як "Запорожцю" випередити? Чекати, коли у "Мерседеса" проб'ється колесо. Ось воно і пробилося, і ми їх випередили", – пояснив Максимов на післяматчевій прес-конференції.

Динамо зазнало першої поразки в нинішньому чемпіонаті – попереднього разу в УПЛ кияни програли рік тому – 8 листопада 2020 року Шахтарю з рахунком 0:3. З того часу команда Луческу не знала поразок у чемпіонаті 30 матчів.