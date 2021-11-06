"Запорожець" випередив "Мерседес": Максимов пояснив сенсаційну перемогу над Динамо анекдотом

Поєдинок пройшов у Києві на НСК Олімпійський та завершився перемогою полтавської команди з рахунком 2:1.

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов знайшов пояснення успіху своїх підопічних.

"Зрозуміло, що Динамо було втомлене після Барселони, зокрема й у моральному плані. Віддали усі сили. Десь не пощастило і вони не виграли. Сьогодні був наш день. Пощастило.

Знаєте, є така історія: як обіграти "Динамо"? Стартують "Запорожець" та "Мерседес", що пішов уперед. Як "Запорожцю" випередити? Чекати, коли у "Мерседеса" проб'ється колесо. Ось воно і пробилося, і ми їх випередили", – пояснив Максимов на післяматчевій прес-конференції.