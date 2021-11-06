"Запорожец" обогнал "Мерседес": Максимов объяснил сенсационную победу над Динамо анекдотом

Поединок прошел в Киеве на НСК Олимпийский и завершился победой полтавской команды со счетом 2:1.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов нашел объяснение успеха своих подопечных.

"Понятно, что Динамо было уставшим после Барселоны, в том числе и в моральном плане. Отдали все силы. Где-то не повезло, и они не выиграли. Сегодня был наш день. Повезло.

Знаете, есть такая история: как обыграть Динамо? Стартуют "Запорожец" и "Мерседес", который ушел вперед. Как "Запорожцу" обогнать? Ждать, когда у "Мерседеса" пробьется колесо. Вот оно и пробилось, и мы их обогнали", – объяснил Максимов на послематчевой пресс-конференции.