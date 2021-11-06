"Запорожец" обогнал "Мерседес": Максимов объяснил сенсационную победу над Динамо анекдотом

Юрий Максимов / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"
Поединок прошел в Киеве на НСК Олимпийский и завершился победой полтавской команды со счетом 2:1.
Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов нашел объяснение успеха своих подопечных.
"Понятно, что Динамо было уставшим после Барселоны, в том числе и в моральном плане. Отдали все силы. Где-то не повезло, и они не выиграли. Сегодня был наш день. Повезло.
Знаете, есть такая история: как обыграть Динамо? Стартуют "Запорожец" и "Мерседес", который ушел вперед. Как "Запорожцу" обогнать? Ждать, когда у "Мерседеса" пробьется колесо. Вот оно и пробилось, и мы их обогнали", – объяснил Максимов на послематчевой пресс-конференции.
Динамо потерпело первое поражение в нынешнем чемпионате – в предыдущий раз в УПЛ киевляне проиграли год назад – 8 ноября 2020 года Шахтеру со счетом 0:3. С тех пор команда Луческу не знала поражений в чемпионате 30 матчей.