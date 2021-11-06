6 ноября 14:00
Минай 0
Мариуполь 2
6 ноября 17:00
Динамо 1
Ворскла 2
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
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"Запорожец" обогнал "Мерседес": Максимов объяснил сенсационную победу над Динамо анекдотом

Павел Василенко
6 ноября, 21:08
В центральном матче 14-го тура чемпионате чемпионата Украины полтавская Ворскла на выезде сенсационно обыграла киевское Динамо

Юрий Максимов / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Поединок прошел в Киеве на НСК Олимпийский и завершился победой полтавской команды со счетом 2:1.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов нашел объяснение успеха своих подопечных.

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"Понятно, что Динамо было уставшим после Барселоны, в том числе и в моральном плане. Отдали все силы. Где-то не повезло, и они не выиграли. Сегодня был наш день. Повезло.

Знаете, есть такая история: как обыграть Динамо? Стартуют "Запорожец" и "Мерседес", который ушел вперед. Как "Запорожцу" обогнать? Ждать, когда у "Мерседеса" пробьется колесо. Вот оно и пробилось, и мы их обогнали", – объяснил Максимов на послематчевой пресс-конференции.

Динамо потерпело первое поражение в нынешнем чемпионате – в предыдущий раз в УПЛ киевляне проиграли год назад – 8 ноября 2020 года Шахтеру со счетом 0:3. С тех пор команда Луческу не знала поражений в чемпионате 30 матчей.