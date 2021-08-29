Зайнявся сексом, порушивши заходи безпеки: регбіста покарали за любовні втіхи

Майл і Адам розважалися в туалеті

В безглузду ситуацію потрапив австралійський регбіст Адам Елліот. Він оштрафований на 10 тисяч доларів за недотримання протоколів безпеки під час пандемії. Спортсмен зайнявся сексом в туалеті.

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Охорона ресторану міста Голд-Кост знайшла Адама під час сексуальних утіх з регбісткою Майл Бойл.

Коханці стверджували, що просто цілувалися. Але охороні довелося зламати двері, за якими чулися гучні стогони. Після чого Адама з голим торсом вигнали на вулицю.

Однак штрафом покарання для регбіста може не обмежитися. Клуб Кентербері Булдогс думає розірвати контракт з Еліотом, адже це не перший сексуальний скандал.

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У березні цього року Адам пішов на вечірку до партнера по команді Майклу Ліхаа. Де в результаті зайнявся сексом з дівчиною Ліхаа.

Тоді Адам теж вибачався перед всією командою і говорив, що виною всьому – алкоголь. Однак лікування від алкозалежності не дало результатів, і регбіст потрапив у новий скандал.

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