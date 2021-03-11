Залякав 13-річну дівчинку і зам'яв секс-скандал: тренер фігуристів відсторонений від роботи

Американський тренер з фігурного катання Джон Циммерман відсторонений від роботи на два роки після звинувачень у приховуванні випадку сексуального насильства за участю його учнів. Дискваліфікація наставника пов'язана з інцидентом, що стався у 2017 році. Раніше тренера заарештували за згвалтування 11-річної спортсменки.

Реклама

Як інформує USA TODAY, чотири роки тому Циммерман дізнався, що фігурист з його групи Морган Сипре домагався неповнолітню спортсменку. Як стало відомо американському відділенню організації SafeSport, француз відправляв фотографії статевого члена 13-річній дівчинці. Однак Циммерман спробував все зам'яти.

Морган Сипре / Фото: Instagram

Передбачається, що після того, що сталося тренер став шантажувати дівчинку, яка також була його ученицею, і залякувати її батьків. Фахівець не хотів розголосу, оскільки Сипре разом з партнеркою Ванессою Джеймс в той час готувався до зимової Олімпіади в Пхенчхані-2018. Медаль на Іграх вони не взяли але стали бронзовими призерами чемпіонату світу-2018 і чемпіонами Європи-2019.

Реклама

Повідомляється, що тепер Ціммерманну заборонено брати участь у будь-яких заходах, організованих у співробітництві з Олімпійським та Паралімпійським комітетами США, а також національними керівними органами країни.

Раніше в Британії розгорівся гучний скандал через визнання гімнасток: "Бив палицею і не давав їсти тиждень".

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама