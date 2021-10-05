Заміна для Мбаппе: ПСЖ кличе кривдника Динамо

Роберт Левандовські - суперзірка Баварії / Фото: Reuters

Мбаппе відмовився продовжити з ПСЖ контракт, який закінчується наступного літа. Навіть попри те, що йому запропонували зарплату в 45 млн євро в рік.

У зв'язку з цим парижани активізували роботу з пошуку заміни Кіліану.

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Топ-мета ПСЖ – Ерлінг Голанд. Але разом з тим, як повідомляє Le10Sport, французький гранд розглядає ймовірність запрошення Роберта Левандовського.

Поляку – вже 33. Але це не заважає йому штампувати голи. Наприкінці вересня Левандовський отримав "Золоту бутсу" – приз найкращому бомбардирові минулого сезону в європейських чемпіонатах.

За нагородою Роберт прийшов з дружиною

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А потім Роберт підтвердив статус найкращого форварда світового футболу, забивши в Лізі чемпіонів два м'ячі київському Динамо.

У Баварії Левандовський отримує 20 млн євро на рік, але для ПСЖ не буде проблемою запропонувати йому більш привабливі фінансові умови.

Складніше буде домовитися з Баварією, яка відмовляється розлучатися зі своїм лідером дешевше, ніж за 117 млн євро.

Контракт Левандовського з мюнхенцями розрахований до літа 2023 року.

Дивіться, як забиває Левандовський