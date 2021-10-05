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Замена для Мбаппе: ПСЖ зовет обидчика Динамо

Олег Люлька
5 октября, 11:54
Новой машиной по забиванию голов в Пари Сен-Жермен может стать польский форвард Роберт Левандовски

Роберт Левандовски - суперзвезда Баварии / Фото: Reuters

Мбаппе отказался продлить с ПСЖ контракт, истекающий следующим летом. Даже несмотря на то, что ему предложили зарплату в 45 млн евро в год.

В связи с этим парижане активизировали работу по поиску замены Килиану.

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Топ-цель ПСЖ – Эрлинг Холанд. Но вместе с тем, как сообщает Le10Sport, французский гранд рассматривает вероятность приглашения Роберта Левандовски.

Поляку – уже 33. Но это не мешает ему штамповать голы. В конце сентября Левандовски получил "Золотую бутсу" – приз лучшему бомбардиру прошлого сезона в европейских чемпионатах.

За наградой Роберт пришел с женой

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А затем Роберт подтвердил статус лучшего форварда мирового футбола, забив в Лиге чемпионов два мяча киевскому Динамо.

В Баварии Левандовски получает 20 млн евро в год, но для ПСЖ не будет проблемой предложить ему более привлекательные финансовые условия.

Сложнее будет договориться с Баварией, которая отказывается расставаться со своим лидером дешевле, чем за 117 млн евро.

Контракт Левандовски с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года.

Смотрите, как забивает Левандовски

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