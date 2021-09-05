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Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
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Закриття Паралімпіади: коли пройде і де дивитися

Любомир Луканюк
5 вересня, 13:26
Ігри завершаться сьогодні в Токіо, а паралімпійський прапор буде переданий Франції – господині наступних головних літніх змагань в Парижі

Вогонь Ігор-2020 у Токіо згасне сьогодні / Фото: Reuters

У неділю, 5 вересня, в Токіо пройде урочиста церемонія закриття Паралімпійських ігор. Вона розпочнеться о 20:00 за місцевим часом. У Києві буде – 14:00.

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Пряму трансляцію закриття Паралімпіади проведе телеканал UA:Перший .

За традицією, Ігри офіційно вважаються завершеними після погашення олімпійського вогню.

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Також на церемонії паралімпійський прапор буде переданий господині наступних літніх Ігор – Франції, яка прийме Паралімпіаду-2024 в Парижі.

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Нагадаємо, що Україна закінчила Паралімпіаду на шостому місці в загальному медальному заліку! На рахунку наших спортсменів 98 медалей, серед яких 24 золоті.

Переміг Китай, у якого 207 медалей – 96 золотих.

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