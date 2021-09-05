8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Закрытие Паралимпиады: когда пройдет и где смотреть

Любомир Луканюк
5 сентября, 13:26
Игры завершатся сегодня в Токио, а паралимпийский флаг будет передан Франции – хозяйке следующих главных летних соревнований в Париже

Огонь Игр-2020 в Токио погаснет сегодня / Фото: Reuters

В воскресенье, 5 сентября, в Токио пройдет торжественная церемония закрытия Паралимпийских игр. Она начнется в 20:00 по местному времени. В Киеве будет – 14:00.

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Прямую трансляцию закрытия Паралимпиады проведет телеканал UA:Перший.

По традиции, Игры официально считаются завершенными после погашения олимпийского огня.

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Также на церемонии паралимпийский флаг будет передан хозяйке следующих летних Игр – Франции, которая примет Паралимпиаду-2024 в Париже.

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Напомним, что Украина закончила Паралимпиаду на шестом месте в общем медальном зачете! На счету наших спортсменов 98 медалей, среди которых 24 золотые.

Победил Китай, у которого 207 медалей – 96 золотых.

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