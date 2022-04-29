Завершив кар'єру, аби стати орком? Олімпійський чемпіон знайшов спортсмена-зрадника

Верняєв визначив зрадника України / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв, який зараз служить у ЗСУ, точно не завадив би розвідці. Український гімнаст визначив спортсмена-зрадника.

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Екс-гімнаст збірної України Максим Василенко, який народився у Херсонської області, на початку цього року оголосив про завершення кар'єри на своїй сторінці у Instagram .

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Тепер же Максим Василенко виставив дуже неоднозначний пост, в якому попросив Бога врятувати Херсон від... українських!!! ракет. Цим дуже обурився екс-партнер Василенка у збірній Олег Верняєв. Олімпійський чемпіон зробив репост заяви, де у жорсткій формі відповів своєму колезі:

"От так, людина, яка виступала за збірну України, пише у себе в соцмережах. Нехай я буду поганим, але країна має знати своїх "героїв" в обличчя ", – написав Олег Верняєв.

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Цікаво, що після цього Максим Василенко видалив свою історію, але приховати зраду вже не вдасться.

Олег Верняєв не робив зав про зміну громадянства / Фото: AFP

Окрім визначення зрадника України, Олег Верняєв також закликав мешканців столиці не поспішати повертатися додому, після обстрілу Києва крилатими ракетами.