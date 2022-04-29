Закончил карьеру, чтобы стать орком? Олимпийский чемпион нашел спортсмена-предателя

Верняев определил предателя Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Олимпийский чемпион Олег Верняев, который сейчас служит в ВСУ, точно не помешал бы разведке. Украинский гимнаст нашел спортсмена-предателя.
Экс-гимнаст сборной Украины Максим Василенко, который роддом из Херсонской области, в начале этого года объявил о завершении карьеры на своей странице в Instagram.
Теперь же Максим Василенко выставил очень неоднозначный пост, в котором попросил Бога спасти Херсон от украинских!!! ракет. Этим очень сильно возмутился экс-партнер Василенко по сборной Олег Верняев. Олимпийский чемпион сделал репост заявления, где в жесткой форме ответил своему коллеге:
"Вот так, человек который выступал за сборную Украины, пишет у себя в соцсетях. Пусть я буду плохим, но страна должна знать своих "героев" в лицо", – написал Олег Верняев.
Интересно, что после этого Максим Василенко удалил свою историю, но скрыть предательство уже не удастся.
Кроме определения предателя Украины, Олег Верняев также призвал жителей столицы не спешить возвращаться домой, после обстрела Киева крылатыми ракетами.