Закомплексований боягуз! Олімпійський чемпіон різко висловився про Путіна

Жан Беленюк висловився про Володимира Путіна

Не країна, а утопія – український олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який виступає за усунення російських спортсменів від міжнародних змагань, зробив різку заяву про головного окупанта та країну-агресорку.

Беленюк у новому посту на своїй сторінці у Instagram, поділився відео з відповідним підписом:

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"Це ж треба так зганьбитися, щоб закомплексований боягуз, у минулому – сірість і підставка під чемодан Собчака, взяла в заручники, перетворивши на бидло, цілу країну з багатомільйонним населенням, за дуже рідкісним винятком, якому доводиться сьогодні їхати з країни!"

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