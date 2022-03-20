Закомплексованный трус! Олимпийский чемпион резко высказался о Путине

Жан Беленюк высказался о Владимире Путине
Не страна, а утопия – украинский олимпийский чемпион Жан Беленюк, который выступает за отстранение российских спортсменов от международных соревнований, сделал резкое заявление о главном оккупанте и стране-агрессоре.
Беленюк в новом посте на своей странице в Instagram, поделился видео с соответствующей подписью:
"Это же надо так опозориться, чтобы закомплексованный трус, в прошлом – серость и подставка под чемодан Собчака, взяла в заложники, превратив в быдло, целую страну с многомиллионным населением, за очень редким исключением, которому приходится сегодня уезжать из страны!
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Ведь быть адекватным, человеком с достоинством и наличием совести, иметь свою точку зрения, отличающуюся от льющихся из федеральных каналов фекалий, и не бояться ее озвучить – преследуется по всей строгости уголовного кодекса! Читая когда-то "1984" Оруэлла, никогда не мог подумать, что это буду наблюдать своими глазами… и это будет так близко."