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Закомплексованный трус! Олимпийский чемпион резко высказался о Путине

20 марта, 12:21
Народный депутат Украины Жан Беленюк не сдержал эмоций в новом заявлении о президенте оккупантов

Жан Беленюк высказался о Владимире Путине

Не страна, а утопия – украинский олимпийский чемпион Жан Беленюк, который выступает за отстранение российских спортсменов от международных соревнований, сделал резкое заявление о главном оккупанте и стране-агрессоре.

Беленюк в новом посте на своей странице в Instagram, поделился видео с соответствующей подписью:

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"Это же надо так опозориться, чтобы закомплексованный трус, в прошлом – серость и подставка под чемодан Собчака, взяла в заложники, превратив в быдло, целую страну с многомиллионным населением, за очень редким исключением, которому приходится сегодня уезжать из страны!

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Ведь быть адекватным, человеком с достоинством и наличием совести, иметь свою точку зрения, отличающуюся от льющихся из федеральных каналов фекалий, и не бояться ее озвучить – преследуется по всей строгости уголовного кодекса! Читая когда-то "1984" Оруэлла, никогда не мог подумать, что это буду наблюдать своими глазами… и это будет так близко."