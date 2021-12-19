Завалив росіянина і помер: загадкова смерть американця

Джордан Янг / Фото: Twitter
Про смерть 27-річного американця Джордана Янга повідомив його тренер Дерік Сантос.
Як інформує MMA Junkie, причина смерті поки що не зрозуміла.
Зазначимо, що не далі як 27 жовтня, у Холівуді, штат Флорида, Джордан Янг ефектно нокаутував росіянина Омарі Ахмедова, заваливши того правим аперкотом.
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Раніше ми писали, що помер легендарний тенісист – екс-перша ракетка світу. Іспанцю Мануелю Сантані було 83 роки.
Мануель Сантана / Фото: ISCSPAIN.COM
Також ми розповідали, що не стало символа Динамо суперфана Парамона.
Парамон / Фото: FootBoom