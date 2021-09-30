"Навіщо його штурхати?" Ф'юрі про бій Усик – Джошуа

Ф'юрі засмутила поразка Джошуа / Фото: Reuters

Півтора року боксерський світ чекав протистояння Ф'юрі – Джошуа за титул абсолютного чемпіона світу в суперважах, але сенсаційна поразка Ентоні від Усика відправила цей супербій до шухляди.

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Як заявив Ф'юрі, він засмутився через це. Але сумувати йому ніколи, адже вже 9 жовтня сам Тайсон відстоюватиме свій пояс WBC у поєдинку з Деонтеєм Вайлдером.

"Усик зробив свою справу, і це все, що я знаю. Він виграв свій бій, і хай йому щастить. Джошуа тепер має робити те, що має"

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Нічого оцінювати або говорити, чи дивився я бій? Так, дивився. Чи був я глибоко розчарований, коли Усик переміг? Так, був. Я сподівався, що Джошуа виграє бій, але він не зміг, і це не моя справа. Одна річ, яку я засвоїв у своєму житті, – це тримати свій ніс подалі від чужих справ"

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Зараз у мене в голові тільки один бій – проти Вайлдера. Він найнебезпечніший важковаговик на планеті, який може закінчити вашу кар'єру одним ударом у будь-якому раунді"

Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер зустрінуться 9 жовтня / Фото: Twitter

"Але (повертаючись до Джошуа) скажу – я не зацікавлений бити і штурхати суперників, які і так уже лежать. Це не в моєму стилі. Мені подобається вибирати тих, хто досягає успіху, хто на вершині гри"

Усик переміг Джошуа / Фото: Getty Images

"Я не хочу чіплятися до людей, які зараз на спаді і, ймовірно, в найнижчій точці своєї кар'єри. Тим більше після такого довгого правління", – наводить слова Тайсона Ф'юрі Mirror

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа планується на лютий-березень. За словами промоутера Ей-Джея, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, найвірогідніше, прийме Велика Британія.