Забивання цвяхів айфоном: Віталій Кличко розповів, як його брат допомагає в обороні Києва

Віталій і Володимир Кличко / Фото: Instagram

Україна вже 21-й день протистоїть російській військовій агресії. Армія фашистів вирішила знищити нашу країну за допомогою запуску ракет по містах та мирному населенню.

Головною метою путінської орди є столиця нашої країни Київ, який міцно тримає оборону зусиллями ЗСУ та тероборони. В останніх лавах активно проявляє себе екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко.

Реклама

Читайте також: Мер Києва подякував Олександру Усіку за відданість

Його брат, а також мер Києва Віталій розповів виданню "Українська Правда" про завдання, які Володимир вирішує у столиці України. Також мер пояснив, чому його брат не стоїть на блокпості.

"Можна поставити Володимира на блокпост з автоматом охороняти і це буде виглядати як забивання цвяхів айфоном. Він має величезні контакти у світі бізнесу та політики. Вона має величезну популярність і це ефективно використовується. Не говоритиму, скільки машин прийшло через Володю, вони обчислюються сотнями. Сьогодні займаємося активним залученням світових ЗМІ, гуманітарної та військової допомоги. Вважаю, що дуже добре, що Володимир перебуває з братом та максимально допомагає. Він вирішує питання Києва як помічника, якого знайти майже неможливо".

З перших днів військового вторгнення Росії Володимир Кличко зайняв активну соціально-інформаційну позицію. Раніше екс-боксер подякував європейським країнам за військову допомогу Україні.