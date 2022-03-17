Забивание гвоздей айфоном: Виталий Кличко рассказал, как его брат помогает в обороне Киева

Виталий и Владимир Кличко / Фото: Instagram

Украина уже 21-ый день противостоит российской военной агрессии. Армия фашистов решила уничтожить нашу страну с помощью запуска ракет по городам и мирному населению.

Главной целью путинской орды является столица нашей страны Киев, который крепко держит оборону усилиями ВСУ и теробороны. В последних рядах активно проявляется себя экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

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Его брат, а также мэр Киева Виталий рассказал изданию "Украинская Правда" о задачах, которые Владимир решает в столице Украины. Также мэр объяснил, почему его брат не стоит на блокпосту.

"Можно поставить Владимира на блокпост с автоматом охранять и это будет выглядеть как забивание гвоздей айфоном. У него есть огромные контакты в мире бизнеса и политики. Он имеет огромную популярность и это эфективно используется. Не буду говорить, сколько машин пришло через Володю, они исчисляются сотнями. На сегодня занимаемся активным привлечением мировых СМИ, гуманитарной и военной помощи. Считаю, что очень хорошо, что Владимир находится с братом и максимально помогает. Он решает вопросы Киева как асистент, которого найти почти невозможно".

С первых дней военного вторжения России, Владимир Кличко занял активную социально-информационную позицию. Ранее экс-боксер поблагодарил европейские страны за военную помощь Украине.