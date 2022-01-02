За добу! У Миколенка різко зросла кількість підписників у Instagram

У Миколенка уже 126 тисяч фоловерів / Фото: Колаж: Сьогодні

Після укладання контракту з Евертоном Віталій Миколенко став популярнішою особистістю в Instagram.

Кількість його підписників за добу зросла зі 116 тисяч до 126 тисяч.

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"Віддай нам всього себе, і ми співатимемо на трибунах твоє ім'я", – написав Віталію в Instagram один із фанатів Евертона.

Раніше ми писали, що фанати Евертона в шоці: Миколенко показав їм, як вимовляти його прізвище. Правильно це робити з наголосом на третій склад: МиколЕнко.

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Уболівальники "ірисок" уже дали зрозуміти, що для них це неможлива місія. "Ніколи в житті не повторю його ім'я правильно", "Коротше, будеш Мікі", – пишуть вони у соцмережах.