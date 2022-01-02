1 січня 14:30
Арсенал 1
Манчестер Сіті 2
2 січня 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 січня 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
5 січня 21:45
Челсі --
Тоттенгем --
6 січня 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
6 січня 21:45
Арсенал --
Ліверпуль --
7 січня 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

За добу! У Миколенка різко зросла кількість підписників у Instagram

Андрій Трофімов
2 січня, 11:32
Перехід із київського Динамо до ліверпульського Евертона приніс Віталію Миколенку десять тисяч нових фоловерів у соцмережі

У Миколенка уже 126 тисяч фоловерів / Фото: Колаж: Сьогодні

Після укладання контракту з Евертоном Віталій Миколенко став популярнішою особистістю в Instagram.

Кількість його підписників за добу зросла зі 116 тисяч до 126 тисяч.

Реклама

"Віддай нам всього себе, і ми співатимемо на трибунах твоє ім'я", – написав Віталію в Instagram один із фанатів Евертона.

Раніше ми писали, що фанати Евертона в шоці: Миколенко показав їм, як вимовляти його прізвище. Правильно це робити з наголосом на третій склад: МиколЕнко.

Реклама

Уболівальники "ірисок" уже дали зрозуміти, що для них це неможлива місія. "Ніколи в житті не повторю його ім'я правильно", "Коротше, будеш Мікі", – пишуть вони у соцмережах.