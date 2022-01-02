1 января 14:30
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
2 января 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 января 18:30
Челси --
Ливерпуль --
3 января 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

За сутки! У Миколенко резко выросло количество подписчиков в Instagram

Андрей Трофимов
2 января, 11:32
Переход из киевского Динамо в ливерпульский Эвертон принес Виталию Миколенко десять тысяч новых фолловеров в соцсети

У Миколенко уже 126 тысяч фолловеров / Фото: Коллаж: Сегодня

После подписания контракта с Эвертоном Виталий Миколенко стал более популярной личностью в Instagram.

Количество его подписчиков за сутки выросло со 116 тысяч до 126 тысяч человек.

Реклама

"Отдай нам всего себя, и мы будем петь на трибунах твое имя", – написал Виталию в Instagram один из фанатов Эвертона.

Ранее мы писали, что фанаты Эвертона в шоке: Миколенко показал им, как произносить его фамилию. Правильно это делать с ударением на третий слог – МиколЕнко.

Реклама

Болельщики "ирисок" уже дали понять, что для них это – невозможная миссия. "Никогда в жизни не повторю его имя правильно", "Короче, будешь Мики", – пишут они в соцсетях.