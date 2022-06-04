4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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За перемогу над Уельсом Україна отримає фантастичні гроші

Олексій Андрейцев
4 червня, 13:29
ФІФА окремо виплатить солідні бонуси збірним за потрапляння на Чемпіонат світу-2022 та за матчі на груповому етапі

За участь у мундіалі наша команда отримає мінімум 10,5 млн доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра збірна України може вийти на чемпіонат світу з футболу. У вирішальному кваліфікаційному матчі наша команда зіграє проти Уельсу. Раніше ексгравець валлійської команди закликав не жаліти українців.

Окрім спортивної складової, вихід на світову першість – це ще й солідні преміальні від ФІФА. Лише за потрапляння на мундіаль нашій команді належить 2,5 млн доларів, повідомляє Трибуна. А після того, як українці зіграють там три матчі у групі, то отримають 8 млн.

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По суті, перемога над Уельсом принесе Україні щонайменше 10,5 млн. доларів. Можна заробити і більше, але треба далі просуватися по сітці плей-офф.

Призові на ЧС-2022 (у доларах):

  • 2,5 млн – вихід на чемпіонат світу;
  • 8 млн – виліт після групового етапу;
  • 12 млн – виліт після 1/8 фіналу;
  • 16 млн – виліт після 1/4 фіналу;
  • 22 млн – четверте місце;
  • 26 млн – третє місце;
  • 32 млн – друге місце;
  • 45 млн – чемпіон.

Україна зіграє із Уельсом 5 червня. Початок – о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV", а також на каналі "Футбол 1" та платформі oll.tv.

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