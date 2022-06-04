4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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За победу над Уэльсом Украина получит фантастические деньги

Алексей Андрейцев
4 июня, 13:29
ФИФА отдельно выплатит солидные бонусы сборным за попадание на Чемпионат мира-2022 и за матчи на групповом этапе

За участие в мундиале наше команда получит минимум 10,5 млн долларов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Завтра сборная Украины может выйти на Чемпионат мира по футболу. В решающем матче квалификации наша команда сыграет против Уэльса. Ранее экс-игрок валлийской команды призвал не жалеть украинцев.

Помимо спортивной составляющей, выход на мировое первенство – это еще и солидные премиальные от ФИФА. Лишь за попадание на мундиаль нашей команде полагается 2,5 млн долларов, сообщает Трибуна. А после того, как украинцы сыграют там три матча в группе, то получат 8 млн.

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По сути, победа над Уэльсом принесет Украине минимум 10,5 млн долларов. Можно заработать и больше, но нужно дальше продвигаться по сетке плей-офф.

Призовые на ЧМ-2022 (в долларах):

  • 2,5 млн – выход на чемпионат мира;
  • 8 млн – вылет после группового этапа;
  • 12 млн – вылет после 1/8 финала;
  • 16 млн – вылет после 1/4 финала;
  • 22 млн – четвертое место;
  • 26 млн – третье место;
  • 32 млн – второе место;
  • 45 млн – чемпион.

Украина сыграет с Уэльсом 5 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.

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