За победу над Уэльсом Украина получит фантастические деньги

За участие в мундиале наше команда получит минимум 10,5 млн долларов / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Завтра сборная Украины может выйти на Чемпионат мира по футболу. В решающем матче квалификации наша команда сыграет против Уэльса. Ранее экс-игрок валлийской команды призвал не жалеть украинцев.

Помимо спортивной составляющей, выход на мировое первенство – это еще и солидные премиальные от ФИФА. Лишь за попадание на мундиаль нашей команде полагается 2,5 млн долларов, сообщает Трибуна. А после того, как украинцы сыграют там три матча в группе, то получат 8 млн.

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По сути, победа над Уэльсом принесет Украине минимум 10,5 млн долларов. Можно заработать и больше, но нужно дальше продвигаться по сетке плей-офф.

Призовые на ЧМ-2022 (в долларах):

2,5 млн – выход на чемпионат мира;

8 млн – вылет после группового этапа;

12 млн – вылет после 1/8 финала;

16 млн – вылет после 1/4 финала;

22 млн – четвертое место;

26 млн – третье место;

32 млн – второе место;

45 млн – чемпион.

Украина сыграет с Уэльсом 5 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.