За один бій, серйозно? Скільки Нурмагомедову заплатили за бій в Полтаві

Хабіб Нурмагомедов / Фото: UFC

Нурмагомедов починав свій шлях в змішаних єдиноборствах в Україні. Майбутня зірка UFC міг виступати під синьо-жовтим прапором, але йому не дали український паспорт.

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Дебютний бій він провів 13 вересня 2008 року проти представника Азербайджану Вуса Байрамова в Полтаві.

" За перший бій в ММА я заробив 2 тисячі доларів. Мені було 19 років. Батько сказав, що пора перебиратися в професіонали, і мені запропонували першого суперника. Я запитав: правда дасте дві тисячі за один бій, серйозно? Відповідають: так. Тоді це були великі гроші, 13 років пройшло. Я подивився його бої і подумав: легкі гроші, поїхали. Бій був в Україні. "Фінішував" суперника в перші пару хвилин бою. Забрав гроші і поїхав додому", – розповів Нурмагомедов в інтерв'ю YouTube-каналу iAmTheBay.

По курсу на той час 2 тисячі доларів становили 11560 грн. Непогані гроші, враховуючи, що мінімальна зарплата в Україні на вересень 2008 року становила 545 грн – трохи менше 100 доларів.

Для порівняння, за поєдинок проти Конора Макгрегора в 2018 році Хабіб заробив 2 млн доларів, а разом з бонусами його гонорар міг скласти 10 млн доларів.