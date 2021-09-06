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18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
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За один бой, серьезно? Сколько Нурмагомедову заплатили за бой в Полтаве

Александр Трикиша
6 сентября, 12:42
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, сколько заработал за дебютный бой в MMA. Тогда это были большие деньги для начинающего спортсмена

Хабиб Нурмагомедов / Фото: UFC

Нурмагомедов начинал свой путь в смешанных единоборствах в Украине. Будущая звезда UFC мог выступать под сине-желтым флагом, но ему не дали украинский паспорт.

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Дебютный бой он провел 13 сентября 2008 года против представителя Азербайджана Вусала Байрамова в Полтаве.

"За первый бой в ММА я заработал 2 тысячи долларов. Мне было 19 лет. Отец сказал, что пора перебираться в профессионалы, и мне предложили первого соперника.

Я спросил: правда дадите две тысячи за один бой, серьезно? Отвечают: да. Тогда это были большие деньги, 13 лет прошло. Я посмотрел его бои и подумал: легкие деньги, поехали.

Бой был в Украине. "Финишировал" соперника в первые пару минут боя. Забрал деньги и поехал домой", – рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу iAmTheBay.

По курсу на то время 2 тысячи долларов составляли 11560 грн. Неплохие деньги, учитывая, что минимальная зарплата в Украине на сентябрь 2008 года составляла 545 грн – чуть меньше 100 долларов.

Для сравнения, за поединок против Конора Макгрегора в 2018 году Хабиб заработал 2 млн долларов, а вместе с бонусами его гонорар мог составить 10 млн долларов.

Нурмагомедов vs Макгрегор / Фото: Getty Images

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