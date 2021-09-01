За дві перемоги в США Світоліній заплатять більше, ніж за бронзу Олімпіади

Еліна Світоліна вийшла в третє коло US Open / Фото: REUTERS

У матчі другого раунду українка за годину і 17 хвилин розібралася з іспанкою Ребекою Машаровою, яка посідає 231-ше місце в світовому рейтингу. Рахунок матчу – 6:2, 7:5.

Вихід в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США приніс Світоліній 180 тисяч доларів – це майже п'ять мільйонів гривень! Для порівняння, за бронзову медаль Олімпіади-2020 Світоліна отримала від держави 55 тисяч доларів – 1,5 млн грн.

Буде на що провести медовий місяць, який Еліна і Монфіс планують влаштувати в листопаді.

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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

До речі, сьогодні у чоловіка українки день народження. Еліна не могла пройти повз такої події і підколола Монфіса через його вік.

У наступному раунді Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Маркета Вондрусова – Дар'я Касаткіна.