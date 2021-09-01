1 вересня 17:00
Казахстан 2
Україна 2
1 вересня 82’ Трансляція
Росія 0
Хорватія 0
4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини тенісу

За дві перемоги в США Світоліній заплатять більше, ніж за бронзу Олімпіади

Олександр Трикіша
1 вересня, 22:50
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола US Open. Українка зломила опір скромної іспанки і може вийти на росіянку

Еліна Світоліна вийшла в третє коло US Open / Фото: REUTERS

У матчі другого раунду українка за годину і 17 хвилин розібралася з іспанкою Ребекою Машаровою, яка посідає 231-ше місце в світовому рейтингу. Рахунок матчу – 6:2, 7:5.

Вихід в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США приніс Світоліній 180 тисяч доларів – це майже п'ять мільйонів гривень! Для порівняння, за бронзову медаль Олімпіади-2020 Світоліна отримала від держави 55 тисяч доларів – 1,5 млн грн.

Буде на що провести медовий місяць, який Еліна і Монфіс планують влаштувати в листопаді.

Реклама

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

До речі, сьогодні у чоловіка українки день народження. Еліна не могла пройти повз такої події і підколола Монфіса через його вік.

У наступному раунді Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Маркета Вондрусова – Дар'я Касаткіна.

Реклама