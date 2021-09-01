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За две победы в США Свитолиной заплатят больше, чем за бронзу Олимпиады

Александр Трикиша
1 сентября, 22:50
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг US Open. Украинка сломила сопротивление скромной испанки и может выйти на россиянку

Элина Свитолина вышла в третий круг US Open / Фото: REUTERS

В матче второго раунда украинка за час и 17 минут разобралась с испанкой Ребекой Машаровой, занимающей 231-е место в мировом рейтинге. Счет матча – 6:2, 7:5.

Выход в 1/16 финала Открытого чемпионата США принес Свитолиной 180 тысяч долларов – это почти пять миллионов гривень! Для сравнения, за бронзовую медаль Олимпиады-2020 Свитолина получила от государства 55 тысяч долларов – 1,5 млн грн.

Будет на что провести медовый месяц, который Элина и Монфис планируют устроить в ноябре.

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Кстати, сегодня у супруга украинки день рождения. Элина не могла пройти мимо такого события и подколола Монфиса из-за его возраста.

В следующем раунде Свитолина встретится с победительницей матча Маркета Вондрусова – Дарья Касаткина.

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