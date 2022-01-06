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За що футболісти одержують величезні гроші. Моторошне відео від Шовковського

Андрій Трофімов
6 січня, 20:19
Знаменитому воротареві провели операцію на пальці. Травми даються взнаки і після завершення кар'єри

Шовковський чотири роки лікувався від травм / Фото: Колаж: Сьогодні

Асистент головного тренера збірної Олександр Шовковський показав у соцмережах страшне відео. На ньому колишньому голкіперу виймають штирі із пальця.

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"Коли у мене запитують, за що професійні спортсмени отримують такі гроші, зазвичай я далі не продовжую розмову, хоча хочеться відповісти:

"Я розумію, що вам нічим, і все ж таки ви спробуйте зрозуміти!"

Олександр Шовковський / Фото: УАФ

За свою професійну кар'єру, що тривала 24 роки, більше 4 років я відновлювався після різних травм та пошкоджень, які мене наздоганяють ще після закінчення моєї кар'єри.

P.S. Знято власноруч. Жоден медичний працівник не постраждав", – написав Шовковський у Instagram.

Раніше ми розповідали, як Олександр Шовковський відпочивав в Альпах із вогником.