За что футболисты получают огромные деньги. Жуткое видео от Шовковского

Шовковский четыре годе лечился от травм / Фото: Коллаж: Сегодня
Ассистент главного тренера сборной Александр Шовковский показал в соцсетях жуткое видео. На нем бывшему голкиперу вынимают штыри из пальца.
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"Когда у меня спрашивают, за что профессиональные спортсмены получают такие деньги, обычно я дальше не продолжаю разговор, хотя хочется ответить:
"Я понимаю, что вам нечем, и все же вы попробуйте понять!"
За свою профессиональную карьеру, длившуюся 24 года, более 4 лет я восстанавливался после различных травм и повреждений, которые меня догоняют еще и после окончания моей карьеры.
P.S. Снято собственноручно. Ни один медицинский работник не пострадал", – написал Шовковский в Instagram.
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