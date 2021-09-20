Тренер сборной Украины взял в руки автомат. Такой бы пригодился в АТО

Известный украинский футбольный голкипер Александр Шовковский пошел в тир, чтобы разогнать начинающую осеннюю хандру

Шовковский любит пострелять

Александр Шовковский известен не только своей любовью к футболу. Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины любит пострелять.

Читайте также: Шовковский собрал своих необычных зверей для коллективного фото

Реклама

В Instagram Шовковский выложил фотографию из тира, где он держит в руках автомат.

"Удалось немного разогнать начинающую осеннюю хандру. Обязательно зайду еще на следующей неделе!" – написал Александр в соцсетях.

Его умение стрелять пригодилось бы и в АТО. Смотрите, как футболист мастерски управляется с оружием.

Реклама

Реклама

Напомним, что Александр Шовковский долгое время работал в тренерском штабе Андрея Шевченко. Теперь в сборной Украины он будет помогать Александру Петракову.