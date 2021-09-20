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Тренер сборной Украины взял в руки автомат. Такой бы пригодился в АТО

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
20 сентября, 15:36
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Известный украинский футбольный голкипер Александр Шовковский пошел в тир, чтобы разогнать начинающую осеннюю хандру
Шовковский любит пострелять
Шовковский любит пострелять

Александр Шовковский известен не только своей любовью к футболу. Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины любит пострелять.

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В Instagram Шовковский выложил фотографию из тира, где он держит в руках автомат.

"Удалось немного разогнать начинающую осеннюю хандру. Обязательно зайду еще на следующей неделе!" – написал Александр в соцсетях.

Его умение стрелять пригодилось бы и в АТО. Смотрите, как футболист мастерски управляется с оружием.

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Напомним, что Александр Шовковский долгое время работал в тренерском штабе Андрея Шевченко. Теперь в сборной Украины он будет помогать Александру Петракову.

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