Тренер збірної України взяв до рук автомат. Такий би став у нагоді в АТО

Відомий український футбольний голкіпер Олександр Шовковський пішов в тир, щоб розігнати починаючу осінню нудьгу

Шовковський любить постріляти

Олександр Шовковський відомий не тільки своєю любов'ю до футболу. Колишній воротар київського Динамо і збірної України любить постріляти.

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В Instagram Шовковський виклав фотографію з тиру, де він тримає в руках автомат.

"Вдалося трохи розігнати осінню нудьгу, що починається. Обов'язково зайду ще на наступному тижні!" – написав Олександр в соцмережах.

Його вміння стріляти стало б в нагоді і в АТО. Дивіться, як футболіст майстерно управляється зі зброєю.

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Нагадаємо, що Олександр Шовковський довгий час працював у тренерському штабі Андрія Шевченка. Тепер у збірній України він буде допомагати Олександру Петракову.