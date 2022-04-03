Ювентус – Інтер: онлайн-трансляція центрального матчу Серії А

Душан Влахович та Едін Джеко - лідери атак Ювентуса та Інтера

Сьогодні у Серії А пройде центральний матч 31 туру чемпіонату Італії. У ньому змагатимуться два останні чемпіони країни – Ювентус прийме Інтер. Зустріч пройде на "Альянц Стедіум" у Турині. Початок – о 21:45. Наш сайт проведе онлайн-трансляцію зустрічі.

ЮВЕНТУС – ІНТЕР

Реклама

Команди йдуть в топ-четвірці та є фаворитами у боротьбі за путівки до Ліги чемпіонів. Щоправда, на чемпіонство у Ювентуса та Інтера значно менше шансів. Особливо це стосується туринців.

Читайте також: Чемпіон світу з футболу продає свою медаль для допомоги біженцям

Реклама

Підопічні Массіміліано Алегрі відстають від лідера Мілана на 7 балів. Втім, форма "б'янконери" вражає, команда не програє у чемпіонаті вже 16 поєдинків поспіль. Щоправда, вже встигла вилетіти з Ліги чемпіонів від Вільярреала.

Інтер ще не втрачає надій на захист Скудетто. "Змії" відстають від сусідів містом на 6 балів, але мають поєдинок у запасі. До того ж, Інтер уже втратив єврокубковий вантаж, підопічні Індзагі в 1/8 фіналу ЛЧ поступилися Ліверпулю.

Реклама

"Синьо-чорні" можу похвалитися кращою атакою в лізі та другою за силою захистом (після Наполі). У туринців також оборона на високому рівні (пропустили лише на два м'ячі більше, ніж Інтер), а взимку ще й прийшло суперпосилення нападу у вигляді Влаховича.

Душан Влахович – гравець Ювентуса / Фото: Reuters

На думку букмекерів, шанси команд на перемогу приблизно рівні. Коефіцієнт на тріумф Юве складає 2.85, тоді як на Інтер – 2.75. На нічию ж виставлено коефіцієнт 3.10.