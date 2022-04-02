Бумеранг солідарності. Чемпіон світу з футболу торгує свою медаль для допомоги біженцям

Клуб Данила Сікана бере участь в аукціоні, щоб повернути нагороди власнику та допомогти українцям

Сікан торгує свою медаль, але може залишитися її володарем / Фото: Колаж: Сьогодні

Крім підтримки України на мітингах, Данило Сікан, як і безліч українських спортсменів, виставив на аукціон найціннішу свою нагороду, щоб зібратися кошти для допомоги українцям.

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Солідарністю відзначився і нинішній клуб українського чемпіона світу (U-20). Ганза з німецького Ростока також бере участь у торгах, аби викупити найціннішу нагороду у кар'єрі молодого українського футболіста. Команда відкрила збір коштів серед уболівальників клубу, та вже накопичила понад 21 тисячу євро.

/ Фото: Twitter FC SHAKHTAR DONETSK

Якщо гроші клубу будуть найбільшими на торгах, то власником медалі стане Ганза, яка готова повернути нагороду Данилу Сікану або ж помістити її до свого клубного музею.

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Кошти отримані з аукціону підуть на потреби українських біженців, які розташовалися в німецькому місті Росток.

Сікан перейшов до Ганзи у січні 2022 року на правах оренди з донецького Шахтаря.