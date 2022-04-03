Ювентус – Интер: онлайн-трансляция центрального матча Серии А

Душан Влахович и Эдин Джеко - лидеры атак Ювентуса и Интера

Сегодня в Серии А пройдет центральный матч 31 тура чемпионата Италии. В нем сразятся два последних чемпиона страны – Ювентус примет Интер. Встреча пройдет на "Альянц Стэдиум" в Турине. Начало – в 21:45. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию встречи.

ЮВЕНТУС – ИНТЕР

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Команды идут в топ-четверке и являются фаворитами в борьбе за путевки в Лигу чемпионов. Правда, на чемпионство у Ювентуса и Интера куда меньше шансов. Особенно это касается туринцев.

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Подопечные Массимилиано Аллегри отстают от лидера Милана на 7 баллов. Впрочем, форма "бьянконери" впечатляет, команда не проигрывает в чемпионате уже 16 поединков подряд. Правда, при этом уже успела вылететь из Лиги чемпионов от Вильярреала.

Интер же еще не теряет надежд на защиту Скудетто. "Змеи" отстают от соседей по городу на 6 баллов, но имеют поединок в запасе. К тому же, Интер уже лишился еврокубкового груза, подопечные Индзаги в 1/8 финала ЛЧ уступили Ливерпулю.

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"Сине-черные" могу похвастаться лучшей атакой в лиге и второй по силе защитой (после Наполи). У туринцев же также оборона на высоком уровне (пропустили лишь на два мяча больше, чем Интер), а зимой еще и пришло суперусиление нападения в виде Влаховича.

Душан Влахович – игрок Ювентуса / Фото: Reuters

По мнению букмекеров, шансы у команд на победу примерно равные. Коэффициент на триумф Юве составляет 2.85, тогда как на Интер – 2.75. На ничью же выставлен коэффициент 3.10.