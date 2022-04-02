Бумеранг солидарности. Чемпион мира по футболу продает свою медаль для помощи беженцам

Клуб Даниила Сикана участвует в аукционе, чтобы вернуть награду владельцу и помочь украинцам

Сикан торгует свою медаль, но может остаться ее владельцем / Фото: Коллаж: Сегодня

Кроме поддержки Украины на митингах, Даниил Сикан, как и множество украинских спортсменов, выставил на аукцион самую ценную свою награду, чтобы собрать денежные средства для помощи Украине.

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Солидарностью отметился и нынешний клуб украинского чемпиона мира (U-20). Ганза из немецкого Ростока также участвует в торгах, чтобы выкупить самую ценную награду в карьере молодого украинского футболиста. Команда открыла сбор средств среди болельщиков клуба и уже накопила более 21 тысячи евро.

/ Фото: Twitter FC SHAKHTAR DONETSK

Если деньги клуба будут самым крупным вложением на торгах, то владельцем медаль станет Ганза, которая готова вернуть награду Даниилу Сикану либо же поместить ее в свой клубный музей.

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Средства вырученные с аукциона пойдут на нужды украинских беженцев, которые разместились в городе Росток.

Сикан перешел в Ганзу в январе 2022 года на правах аренды из донецкого Шахтера.