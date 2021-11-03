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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Ювентус б'є Зеніт і виходить до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
3 листопада, 00:54
Туринський клуб легко обіграв гостей з Пітера і може готуватися до поєдинків плей-офф турніру

Ювентус разом з фанатами святкує вихід з групи / Фото: REUTERS

У вівторок, 2 листопада, Зеніт зазнав поразки від Ювентуса у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

У першому таймі команди обмінялися голами, а після перерви стався досить незвичайний епізод. Пауло Дібала не реалізував пенальті, але рефері змусив перебити 11-метровий. Хтось із захисників пітерського клубу раніше вбіг у штрафний майданчик. З другої спроби Дібала був точний.

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Далі Юве впевнено довів поєдинок до перемоги та вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ювентус – Зеніт – 4:2
Голи: Дібала (11), Дібала (58, пін.), К'єза (73), Мората (82) – Бонуччі (26, авт.), Азмун (90+2).

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