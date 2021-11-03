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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Ювентус бьет Зенит и выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
3 ноября, 00:54
Туринский клуб без труда обыграл гостей из Питера и может готовиться к поединкам плей-офф турнира

Юве вместе с фанами празднует выход из группы / Фото: REUTERS

Во вторник, 2 ноября, Зенит потерпел поражение от Ювентуса в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме команды обменялись голами, а после перерыва произошел довольно необычный эпизод. Пауло Дибала не реализовал пенальти, но рефери заставил перебить 11-метровый. Кто-то из защитников питерского клуба раньше времени вбежал в штрафную площадь. Со второй попытки Дибала был точен.

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Далее Юве уверенно довел поединок до победы и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ювентус – Зенит – 4:2
Голы: Дибала (11), Дибала (58, пен.), Кьеза (73), Мората (82) – Бонуччи (26, авт.), Азмун (90+2).

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