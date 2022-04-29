Юний янгол на небесах. Орки вбили у Маріуполі перспективну спортсменку

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Жахлива новина знову збентежила всю спортивну Україну. У Маріуполі внаслідок ворожого обстрілу загинула 14-річна Аліна Перегудова, яка минулого року стала чемпіонкою України з важкої атлетики серед юніорів. Місто-герой зазнає чергової непоправної втрати. У березні місяці орки вбили у тому ж Маріуполі зовсім юну гімнастку.

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Трагічним для Аліни Перегудової та її мами став один із практично безперервних обстрілів Маріуполя. Ворожий снаряд потрапив до будинку, де проживала родина юної важкоатлетки.

Аліна Перегудова, попри вік, вже була кандидатом до збірної України. Займалася важкою атлетикою в Обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву, а навчалася у Донецькому обласному спеціалізованому фаховому коледжі спортивного профілю ім. Сергія Бубки.

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У свої 14 років уже володіла золотом чемпіонату України з важкої атлетики серед юніорів до 17 років. Але досягти більшої перспективної спортсменки не дозволив так званий "руський мир".

Безневинні юні спортсмени продовжують гинути від свавілля рашистів. Тому атлети, які вже досягли успіхів у кар'єрі, стають на захист країни та її дітей. Так, олімпійський чемпіон Олег Верняєв, який служить у ЗСУ, визначив зрадника України.