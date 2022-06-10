Юлія Левченко пояснила Ласіцкене різницю між росіянами та українцями

Юлія Левченко розчарувалася у російських спортсменах ще 24 лютого / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіонка Олімпійських ігор у Токіо-2020 Марія Ласіцкене звинуватила у "боягузтві" президента МОК Томаса Баха через санкції, які справедливо отримали російські та білоруські спортсмени за агресію їхніх країн проти України.

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко розкритикувала Ласіцкене за її листа. Легкоатлетка зізналася, що до 24 лютого позитивно ставилася до російських спортсменів, але повномасштабна агресія РФ змінила її думку.

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"Ми вас підтримували, як могли. Ціною власної репутації не втрачали співчуття. Навіть після анексії Криму та початку війни на сході України. Хотілося вірити в думку "не всі такі", навіть коли вас не допускали на міжнародні старти через порушені правила вашою країною. А коли допускали, я особисто щиро співпереживала, бажала удачі… Але коли вранці 24 лютого сталося ПОВНОМАСШТАБНЕ ВТОРГНЕННЯ, за 5 км від мого будинку прилітає ракета, коли я тремчу від страху о 4-й ранку і не знаю, кому першому зателефонувати. Коли отримую смс від тренера: "Юлю, збирай сумки" – у відповідь жодного слова з боку російського спортсмена… Навіть навпаки, концерти на честь війни і практично одностайна підтримка.

Левченко: є с*ки, а є с*ки другі / Фото: Колаж: Сьогодні

Це не спорт поза політикою чи політика у спорті. Це, б###а, людські життя! ЖИТТЯ! Це найцінніше! Це не медалі та рекорди! Це право на те, щоб просто існувати на цій землі, ходити і дихати! Дорослі, старі, діти… Більшість сидить у підвалах, багато поранених, у багатьох психологічна травма на все життя, а когось позбавили життя! Ви вважаєте, що спорт важливіший за право жити? Вас не допускають, бо ви – росіянка? А НАС ВБИВАЮТЬ, тільки ТОМУ, ЩО МИ – УКРАЇНЦІ! Відчуваєте різницю?!" – написала Левченко у коментарях під повідомленням Ласіцкене у Instagram.

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Нагадаємо, що на лист Ласіцкене також відреагував український скелетоніст Владислав Гераскевич. Українець звернув увагу титулованої спортсменки на те, що вона мовчала з початку війни і досі не засудила публічно агресію Росії.