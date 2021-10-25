Ящик презервативів для Спартака. Клубу потрібен нормальний захист

Спартак пропустив сім голів
У 12-му турі чемпіонату Росії московський Спартак поступився санкт-петербурзькому Зеніту з рахунком – 1:7. Раніше на матчі Спартака коментатор в прямому ефірі назвав Росію окупантом: "Вітаю в Москві – столиці країни-агресора".
Це найбільша поразка за всю історію виступу Спартака в національних чемпіонатах.
Після матчу компанія-виробник презервативів висміяла футболістів московського клубу.
"Хлопці з Спартака, напишіть, куди відправити ящик презервативів. Вам як нікому зараз потрібен нормальний захист", – свідчить повідомлення в Twitter.
Зеніт є лідером чемпіонату Росії. Команда набрала 26 очок в 12 турах. Спартак за 12 матчів набрав 17 очок і знаходиться на 7-му рядку в турнірній таблиці.