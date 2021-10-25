27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
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Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
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Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
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Аталанта --
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3 листопада 22:00
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Ящик презервативів для Спартака. Клубу потрібен нормальний захист

Андрій Трофімов
25 жовтня, 16:45
Московський клуб зазнав найбільш розгромної поразки в своїй історії, за що над футболістами Спартака посміялися виробники презервативів

Спартак пропустив сім голів

У 12-му турі чемпіонату Росії московський Спартак поступився санкт-петербурзькому Зеніту з рахунком – 1:7. Раніше на матчі Спартака коментатор в прямому ефірі назвав Росію окупантом: "Вітаю в Москві – столиці країни-агресора".

Це найбільша поразка за всю історію виступу Спартака в національних чемпіонатах.

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Після матчу компанія-виробник презервативів висміяла футболістів московського клубу.

"Хлопці з Спартака, напишіть, куди відправити ящик презервативів. Вам як нікому зараз потрібен нормальний захист", – свідчить повідомлення в Twitter.

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Зеніт є лідером чемпіонату Росії. Команда набрала 26 очок в 12 турах. Спартак за 12 матчів набрав 17 очок і знаходиться на 7-му рядку в турнірній таблиці.

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