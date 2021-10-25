27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
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Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
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Динамо --
Барселона --
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Ящик презервативов для Спартака. Клубу нужна нормальная защита

Любомир Луканюк, Андрей Трофимов
25 октября, 16:45
Московский клуб потерпел самое разгромное поражение в своей истории, за что над футболистами Спартака посмеялись производители презервативов

Спартак пропустил семь голов

В 12-м туре чемпионата России московский Спартак уступил санкт-петербургскому Зениту со счетом – 1:7. Ранее на матче Спартака комментатор в прямом эфире назвал Россию оккупантом: "Приветствую в Москве – столице страны-агрессора".

Это крупнейшее поражение за всю историю выступления Спартака в национальных чемпионатах.

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После матча компания-производитель презервативов высмеяла футболистов московского клуба.

"Ребята из Спартака, напишите, куда отправить ящик презервативов. Вам как никому сейчас нужна нормальная защита", – гласит сообщение в Twitter.

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Зенит является лидером чемпионата России. Команда набрала 26 очков в 12 турах. Спартак за 12 матчей набрал 17 очков и находится на 7-й строчке в турнирной таблице.

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