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Вітаю в Москві – столиці країни-агресора: коментатор назвав Росію окупантом в прямому ефірі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
21 жовтня, 19:58
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Український коментатор до початку трансляції матчу московського Спартака в Лізі Європи на всю країну оголосив Росію країною агресором. Такого ви ще не бачили!
Коментатор в прямому ефірі назвав Росію країною-агресором
Коментатор в прямому ефірі назвав Росію країною-агресором / Фото: Instagram, REUTERS

Для українського ТБ поєдинок коментував Сергій Лук'яненко. Його звернення до вболівальників перед початком зустрічі надовго увійде в історію.

Читайте також: Росія кричить, що футбол поза політикою, а у самих на стадіоні прославляють бойовиків "ДНР"

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"Доброго всім вечора. Вітаю вас в Москві – столиці країни-агресора, країни-окупанта, країни, яка анексувала у нашої улюбленої неньки півострів і почала війну на Сході України.

На жаль, ця війна забрала, за підрахунками ООН, понад 13 тисяч життів.

І, звісно, що як громадянин України, я сьогодні хочу щиро поразки Спартаку в поєдинку з Лестером, оскільки спорт не може представляти Росію – країну, яка не може мирно жити зі своїми сусідами.

Але як коментатор, постараюся об'єктивно, нейтрально працювати на цьому поєдинку ", – почав свою роботу на поєдинку Лук'яненко.

Бажання коментатора і мільйонів українців збулося – Лестер обіграв Спартак з рахунком 4:3 завдяки покеру Патісона Дака.

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Пізніше Сергій пояснив свою позицію.

"Ніколи мій матч не викликав такого резонансц. І, якщо чесно, я не був до цього готовий.

Як очевидні речі можуть сприйматися так, наче це таємниця, яку всі бояться сказати? Війна триває вже більше семи років! Те, що Росія є агресором і окупантом не піддається сумнівам. Всі розуміють, чиї це були зелені чоловічки, всі розуміють, чому на Сході триває війна.

Чому я так почав свій репортаж? Щоб зняти тиск. Думаєте, це приємно коментувати домашній матч Спартака? Зі студії в Києві (краще уточнити). Спорт-таки не поза політикою...

Кращий варіант, до якого я прийшов – висловити чітку позицію, а потім просто робити свою роботу: працювати об'єктивно, неупереджено.

Не тільки я, кожен свідомий українець хоче, щоб в нашій країні нарешті настав мир. Але, на жаль, є сусід, який все ніяк не заспокоюється. І спорт не повинен його прославляти", – написав Сергій у себе в Instagram.

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