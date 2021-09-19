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Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
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Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
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Ярмоленко заробив пенальті в матчі з Роналду, але все зіпсував тренер

Олег Люлька
19 вересня, 18:23
Український легіонер Вест Гема відзначився вдалою дією в поєдинку проти Манчестер Юнайтед, але його команда програла

Ярмоленко проти Роналду / Фото: Reuters

В інтригуючому поєдинку в Лондоні Вест Гем поступився МЮ 1:2 (Бенрахма, 30 – Роналду, 35, Лінгард, 89).

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Але все могло закінчитися для господарів успішніше завдяки капітану збірної України Андрію Ярмоленку, якого тренер "молотобійців" Девід Моєс випустив на заміну на 68-й хвилині.

На 93-й хвилині Ярмоленко, виконуючи простріл з правого флангу, влучив у руку Шоу. І суддя після перегляду відеоповтору призначив 11-метровий на користь Вест Гема.

Однак тут наставник господарів вирішив вдатися до експерименту і для виконання пенальті випустив на заміну Марка Ноубла.

Той своїм першим дотиком мав принести Вест Гему нічию, тільки ось цього не сталося – удар джокера господарів парирував кіпер МЮ Давід де Геа.

У підсумку поразка команди Ярмоленка і перемога для команди Роналду – 2:1.

Раніше ми писали, що Ярмоленко став об'єктом чорного гумору фанів Вест Гема. Капітан нашої збірної достроково завершив матч з Чехією через травму, яку йому завдав одноклубник з Вест Гема Алекс Крал. Фани лондонського клубу відзначилися злими жартами з цього приводу.

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