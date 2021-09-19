Ярмоленко заработал пенальти в матче с Роналду, но все испортил тренер

Ярмоленко против Роналду / Фото: Reuters

В интригующем поединке в Лондоне Вест Хэм уступил МЮ 1:2 (Бенрахма, 30 – Роналду, 35, Лингард, 89).

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Но все могло закончиться для хозяев более удачно благодаря капитану сборной Украины Андрею Ярмоленко, которого тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес выпустил на замену на 68-й минуте.

На 93-й минуте Ярмоленко, выполняя прострел с правого фланга, попал в руку Шоу. И судья после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый в пользу Вест Хэма.

Однако тут наставник хозяев решил прибегнуть к эксперименту и для исполнения пенальти выпустил на замену Марка Ноубла.

Тот своим первым касанием должен был принести Вест Хэму ничью, только вот этого не случилось – удар джокера хозяев парировал кипер МЮ Давид де Хеа.

В итоге, поражение команды Ярмоленко и победа для команды Роналду – 2:1.

Ранее мы писали, что Ярмоленко стал объектом черного юмора фанов Вест Хэма. Капитан нашей сборной досрочно завершил матч с Чехией из-за травмы, которую ему нанес одноклубник по Вест Хэму Алекс Крал. Фаны лондонского клуба принялись зло шутить по этому поводу.