Нож в спину! Ярмоленко стал объектом черного юмора фанов Вест Хэма

Капитан нашей сборной досрочно завершил матч с Чехией из-за травмы, которую ему нанес одноклубник по Вест Хэму Алекс Крал. Фаны лондонского клуба принялись зло шутить по этому поводу

Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

У Андрея Ярмоленко и так не складывается в Вест Хэме – травмы, недоверие тренереа, как следствие, мизер игрового времени. А тут еще болельщики "молотобойцев" принялись по-хамски троллить вингера.

Поводом стал товарищеский матч Чехия – Украина 1:1, в котором Ярмоленко пришлось заменить на 76-й минуте после повреждения, которое, как это ни парадоксально, нанес Андрею партнер по Вест Хэму – чешский полузащитник Алекс Крал.

Реклама

Недавно Крал перешел в лондонский клуб из московского Спартака на правах аренды.

"Надо же, Крал еще не успел сыграть ни единого матча за наш клуб, но уже сделал нас лучше", – съязвил по этому поводу в Twitter один из фанатов Вест Хэма, дескать, Крал лишил "молотобойцев" слабого звена в лице Ярмоленко

– съязвил по этому поводу в Twitter один из фанатов Вест Хэма, дескать, Крал лишил "молотобойцев" слабого звена в лице Ярмоленко "Тоже мне новость! А когда Ярмоленко вообще не травмирован?"

"Что и требовалось доказать: Ярмоленко – стеклянный", – вставляют "нож в спину" Андрею другие фаны Вест Хэма в соцсетях

Между тем в поддержку Ярмоленко выступил неофициальный сайт Вест Хэма Hammers.news, написав следующее: "Те, кто злорадствует в Twitter по поводу травмы Ярмо, вы – безвкусны. В нашем футбольном клубе нет места такому низкому поведению".

Реклама

Отметим, что обиды на Крала за травму Ярмоленко не испытывает. Instagram Вест Хэма опубликовал фото Андрея в тапочках после игры с чехами в компании одноклубников – Владимира Цоуфала, Томаша Соучека и Алекса Крала, игравших по ту сторону баррикад. Стоят обнявшись, словно никто никого не бил перед этим по ногам.

Реклама

Что касается фанатов Вест Хэма, то, видимо, они ждут большего от Ярмоленко в играх за клуб, учитывая тот факт, что украинец получает порядка 7 млн евро в год грязными.

Однако их злорадство и вправду – ниже плинтуса.